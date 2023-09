'Vet em Ação nos Parques': SES realiza evento prevenir doenças na Capital

Para promover ações de vigilância e prevenção das principais zoonoses nos parques públicos da Capital, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Controle de Vetores e gerência de Zoonoses, realiza neste sábado (30) a primeira edição do ‘Vet em Ação nos Parques’ que ocorre simultaneamente no Parque Ecológico do Sóter e Parque dos Poderes, das 8 horas e segue até às 12 horas.

Conforme a gerente de Zoonoses da SES, Camile Sanches Silva, durante a ação serão desenvolvidas atividades educativas acerca da leishmaniose, raiva, esporotricose e febre maculosa, por meio de atividades lúdicas para as crianças, panfletagem e exposição de materiais informativos, além da oferta de alguns serviços, como vacinação antirrábica.

“Também realizaremos a estratificação do risco de transmissão de febre maculosa nos parques públicos do município”, explica Camile.

Especialmente no Parque Ecológico do Sóter, será disponibilizado no castramóvel os serviços de microchipagem, vacinação antirrábica de cães e gatos e teste rápido de leishmaniose canina, além de muita pipoca e diversão para as crianças.

O ‘Vet em Ação nos Parques’ é uma realização da SES por meio da coordenadoria de Controle de Vetores e gerência de Zoonoses, CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Campo Grande e FAMEZ/UFMS (Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), e apoio do Maranatha Pet Shop e rações FinoTrato.

