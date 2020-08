Vídeo - Após morte de apóstolo, fiéis mantém vigília em hospital

Mesmo após a morte do querido apóstolo e pastor presidente da igreja El Shaddai Comunidade Cristã, Edilson Vicente da Silva, de 61 anos, vítima do coronavírus, as orações em torno do Hospital Regional Rosa Pedrossian em Campo Grande continuarão nas madrugadas.

Segundo informações de membros da comunidade cristã, por enquanto toda a igreja segue nas orações pela vida dos enfermos internados no HR, mas posteriormente, as orações serão feitas em outros hospitais na capital.

O movimento começou em prol do apóstolo, mas o objeitva é a cura e segurança dos profissionais, dos pacientes e de todos trabalhadores do hospital.

Nesta manhã de quinta-feira (20), a família do apóstolo estará na igreja, a partir das 10h, fazendo uma recepção aos amigos, familiares e discípulos para celebrar a vida do apóstolo.

A igreja fica localizada na avenida Mato Grosso, nº 3566, no Coophafé.

Após morte de apóstolo, fiéis mantém vigília em hospital pic.twitter.com/ZWwjuMaLcp — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) August 20, 2020

