Vídeo: com Covid-19, Ratinho brinca: "Inimigos, não façam festa porque estou bem"

Na noite de quinta-feira (22), o apresentador Ratinho anunciou estar com o coronavírus. Ele publicou um vídeo em suas redes sociais e contou que, embora esteja assintomático, cumprirá o isolamento social.

“Tenho feito exames regulares de Covid, e nesta semana meu médico constatou que estou com a Covid-19. Estou passando aqui para dizer que estou muito bem, não estou internado, estou na minha casa, tranquilo, no meu apartamento em São Paulo, sem problema nenhum, não tenho nenhum sintoma, mas estou com Covid-19”, disse.

O apresentador de 64 anos falou cobre seu afastamento temporário do trabalho. “Em função disso vou dar uma afastada por alguns dias até voltar à normalidade. Não se preocupem”, relatou.

Com bom humor, ele mandou um recado.“Aos amigos, não se preocupem. Aos inimigos, não façam festa porque estou bem. Estou muito bem. Em alguns dias estou de volta com tudo", finalizou.

Ratinho testa positivo para coronavírus pic.twitter.com/08N8lFwgHy — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 23, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também