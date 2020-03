Vídeo: Filas gigantescas marcam segundo dia de vacinação

Em época onde muitos estão em suas casas, por causa do coronavírus, uma cena marca a cidade de Campo Grande, nesta quarta-feira (25). Filas gigantescas formadas por idosos em frente de farmácias no segundo dia de vacinação contra a gripe, cena também vista no primeiro dia da campanha.

Um vídeo gravado pela reportagem do JD1 Notícias mostra uma fila que começa na esquina entre avenida Bandeirantes e a avenida Salgado Filho e se estende por toda a quadra até a outra esquina com a rua Brilhante.

Na gravação é possível ver diversos idosos e acompanhantes utilizando mascaras enquanto esperam o momento da vacinação, muitos levaram até cadeira para se sentarem enquanto esperam.

Muitos idosos, que estão na fila aguardando o momento de se vacinarem, revelam estar esperando a mais de uma hora, em pé e aglomerados. “Isso é um descaso com a gente, tem senhor de bengala aqui nessa fila, vamos ficar esperando até quando?”, disse uma mulher de 63 anos que preferiu não se identificar.

Outra idosa que também aguardava sua vez para a vacinação revelou ser o segundo dia em que enfrente uma fila gigantesca. “Eu cheguei aqui 6h30 e a fila já estava no meio da quadra, é o segundo dia que venho me vacinar, ontem vim e não consegui, depois fui em uma farmácia do centro e também não consegui, vamos ver se hoje tem senha o suficiente”.

Senhas estavam sendo distribuídas pela farmácia, como uma tentativa de organizar toda a situação e diminuir o tamanho das filas.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande, através de e-mail, pedindo um posicionamento sobre a situação e questionando se existe alguma medida sendo tomada para que essa situação não se repita, mas até o momento não fomos respondidos.

Veja o vídeo

Vacinação

A campanha de vacinação da gripe para os idosos e profissionais de saúde, público alvo da primeira fase da campanha, começou na última terça-feira (24).

Em Campo Grande, as doses estarão disponíveis em tendas montadas no espaço de 10 unidades de saúde e 50 farmácias.

A vacina imuniza o público vulnerável contra os dois tipos de Influeza: A e B. As vacinas oferecidas nas farmácias e drogarias serão disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde e sem qualquer custo para o usuário.

Deixe seu Comentário

Leia Também