Hoje o mundo vive uma guerra contra o Covid-19, vírus que está transformando diversos lugares do mundo em um cenário de filmes de terror, com ruas vazias, supermercados vazios e hospitais cheios.

Diversas medidas estão sendo tomadas pelos governos para tentar frear a disseminação do vírus e manter a população segura, no Paraguai foi implantado um toque de recolher que acontece das 20h às 4h, neste período de tempo o direito de ir e vir é suspenso.

Segundo a revista Super Interessantem a expressão foi criada em 872 pelo rei de Wessex. Hoje a medidad é utilizados em locais de guerra ou vitimados por desastres.

No Brasil, por enquanto, não houve muitas mudanças no cotidiano das pessoas, mas um vídeo gravado no Paraguai, país vizinho de Mato Grosso do Sul, mostra uma cena que parece retirada de Hollywood.

Um vídeo gravado em Pedro Juan Caballero, vizinho de Ponta Porã, mostra viaturas de autoridades paraguaias tocando uma sirene, como em um toque recolher.

A medida, embora apareça drástica, faz parte dos esforços do país para evitar o contágio do coronavírus.

Em Mato Grosso do Sul bares, restaurantes, boates seguem abertos normalmente, apesar disso o governo recomenda para que a população não frequente esses locais e evitem aglomerações sempre que possível.

