Vídeo mostra supostos servidores do HR em festa durante pandemia

Um vídeo que está circulando mostra um grupo de pessoas em uma festa, com bebidas, som alto, abraços e aglomeração, descumprindo as recomendações impostas pelos órgãos de saúde para o combate ao coronavírus.

O que fez o vídeo se espalhar tão facilmente são as pessoas nele presente, que seriam supostamente funcionários do Hospital Regional de Nova Andradina, de acordo com o site “Nova News”.

Não é possível saber com exatidão a data do vídeo, mas durante a gravação, é possível ouvir frases como “faça sua doação no QR Code da nossa live” e a palavra “covid-19”, dando a entender que ele foi realizado após a pandemia causada pelo coronavírus.

Ainda de acordo com o site, o secretário de Saúde da cidade, Sérgio Maximiano, recebeu as imagens que já foram enviadas para a Polícia Civil, onde serão investigadas.

