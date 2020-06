Vídeo - Toten com álcool gel é acionado com os pés e traz economia

Diante da pandemia que Campo Grande enfrenta, causada pelo novo coronavírus (Covid), a H-Plug trouxe à cidade um novo dispositivo que torna a higienização das mãos mais rápida, segura e econômica.

O H-Plug Gel é um dispositivo de fácil manuseio que permite a higienização das mãos com álcool gel 70%. O grande diferencial é que ele é acionado com o pé e a quantidade de uso pode ser programada, economizando no uso do produto.

Para utilizar o produto, basta acionar uma alavanca, próxima ao chão, com os pés, o produto é espirrado nas mãos do usuário que pode se higienizar sem precisar tocar no aparelho. A quantidade de álcool gel que é “espirrada” pode ser pré-programada para que o usuário não utilize mais que o necessário.

Compacto, o H-Plug Gel mede penas 1 metro e pode ser personalizado com qualquer cor ou logomarca de empresa ou instituição, existem modelos que comportam 1litro de álcool gel 70% e modelos que comportam 3 litros. O produto pode ser comprado a partir de R$290,00.

A H-Plug é a primeira empresa a comercializar esse tipo de produto em Campo Grande. No vídeo abaixo é possível entender melhor sua funcionalidade.

Para compras ou mais informações, é possível entrar em contato através do número (67) 99144-2647, que também é whatsapp.

