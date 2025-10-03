Vigilância Sanitária cria força-tarefa contra risco de intoxicação por metanol em MS

Mato Grosso do Sul mobilizou uma força-tarefa para intensificar a vigilância e fiscalização da comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas nos municípios do estado. A medida emergencial, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foi adotada diante do risco de intoxicações por metanol, substância altamente tóxica encontrada em produtos irregulares, e após registrar vários casos suspeitos no país.

Conforme a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, a ação segue orientações do Ministério da Saúde e da Nota Técnica Conjunta, e envolve a articulação direta com vigilâncias sanitárias municipais, unidades hospitalares e equipes de saúde, com foco na identificação precoce de casos, atendimento rápido e controle rigoroso do comércio ilegal.

“Estamos estruturando um fluxo de atendimento, monitoramento e fiscalização, para garantir respostas rápidas e eficazes diante da situação. Nosso compromisso é assegurar que a vigilância atue de forma integrada, eficiente e preventiva, protegendo a população com o máximo de segurança e prontidão possível”, destacou.

As ações incluem atendimento 24 horas via Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (Ciatox), fiscalização intensiva em estabelecimentos, monitoramento de casos suspeitos, capacitação de profissionais de saúde e apoio às unidades hospitalares para uso de antídotos, como etanol farmacêutico e fomepizol.

“Essa é uma resposta integrada que reúne orientação à população, fiscalização rigorosa, ações de prevenção e fluxos ágeis de atendimento. Cada etapa está conectada para garantir que o risco do metanol seja enfrentado de forma completa, eficiente e com a máxima proteção à saúde dos sul-mato-grossenses”, afirma a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone.

A SES também reforça a orientação para que a população não consuma bebidas alcoólicas sem rótulo, de origem clandestina ou adquiridas em locais não autorizados.

O médico toxicologista do Ciatox, Sandro Benites, alerta que sintomas como dor abdominal, sensação de queimação, alterações visuais e sinais neurológicos, cerca de 12 horas após o consumo de bebida alcoólica, podem indicar intoxicação por metanol.

Em casos de suspeita, deve notificar imediatamente pelos telefones:

Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campo Grande – CIATox

Plantão 24h (67) 98179-1369 (ligação, WhatsApp, SMS)

Telefone: (67) 3386-8655

Telefone Emergência: 0800-722-6001

E-mail: [email protected]

Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde – CIEVS

Plantão 24h (67) 98477-3435 (ligação, WhatsApp)

Disque-notifica: 0800 647 1650 (expediente)

e-mail [email protected] (24h) e [email protected] (expediente)

Coordenação de Emergências em Saúde Pública – CESP

(67) 3318-1823

Para qualquer orientação e atendimento, a população pode entrar em contato diretamente:

Disque-Intoxicação da Anvisa:

0800 722 6001

E-mail: [email protected]

