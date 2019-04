Vírus Ebola mata 865 pessoas no Congo

O número de mortes causadas pelo vírus Ebola aumentou para 865 no último fim de semana na província de Kivu Norte, no nordeste da República Democrática do Congo, segundo informações do Ministério da Saúde do país.

O governo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e organizações não governamentais, registram desde o início da epidemia, 865 mortes, 66 possivelmente causadas pelo Ebola, e 410 pessoas curadas.

O registro de casos de cresceu na última semana, para 1.439, dos quais 1.373 foram confirmados e 66 são possíveis. Existem 263 casos suspeitos da doença sob investigação.

Desde a semana passada, foram registrados mais 22 novos casos confirmados. Seis em Butembo, quatro em Katwa, quatro em Mabalako, três em Mandima, três em Kalunguta, um em Beni e um em Musienene.

O Ministério da Saúde da Congo admitiu que a epidemia de Ebola, nas províncias de Kivu Norte e Ituri, é já a maior da história do país relativamente ao número de contágios.

