Sarah Chaves, com informações do Ministério da Saúde

A Tafenoquina 150mg, medicamento em dose única para a cura da malária foi incorporado pelo Ministério da Saúde e a primeira região do Brasil a receber será o território Yanomami em Roraima.

O material já chegou ao estado e o quantitativo atende a necessidade de toda a população local nos próximos 6 meses. O novo tratamento é mais rápido e efetivo e será disponibilizado para pacientes com mais de 16 anos para infecção aguda.

O envio de 8 mil esquemas de tratamento para o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami é uma das ações para responder à emergência de saúde pública no território, onde a malária ainda é uma doença endêmica.

Em todo o ano de 2023, foram notificados 30.972 casos de malária no DSEI Yanomami. Destes, 21.685 são casos de malária vivax e 9.287 de malária falciparum ou mista (SIVEP Malária). O medicamento é usado para o tratamento da primeira.

Além do atendimento aos indígenas yanomamis, o remédio também será disponibilizado para todo o Brasil e novos quantitativos estão disponíveis conforme a necessidade.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, o acesso à tafenoquina demonstra como a inovação em saúde deve estar a serviço da população. “Estamos fortalecendo a inovação tecnológica no SUS, de forma que a ciência e a tecnologia respondam às necessidades da população. Esse é um medicamento com potencial de cura, ou seja, capaz de dar vida para as pessoas que estiveram por muito tempo negligenciadas e vulnerabilizadas. Por isso, é importante sempre destacar que o nosso compromisso é com a vida e saúde de todos os brasileiros”, salientou.

