Zika vírus pode ser "cura" para tipo de câncer, aponta pesquisa

Um estudo, feito por especialistas no centro de pesquisas do Nemours Children’s Hospital, na Flórida, nos Estados Unidos, apontou para um possível uso do zika vírus como terapia para tratar alguns tipos de câncer.

Os resultados, publicados na última terça-feira (9) na revista Cancer Research Communications, mostraram a capacidade do vírus em reduzir a expressão de uma proteína que se desenvolve em excesso no organismo de pacientes com alguns tipos de câncer, como neuroblastomas, um tipo de tumor que é responsável por uma em cada sete mortes por câncer infantil.

Em entrevista ao DailyMail, Matthew Davis, líder da pesquisa, afirmou que o estudo pode abrir novos caminhos para tratar esse tipo de câncer. “Estamos esperançosos de que esse estudo abrirá caminho para uma melhor sobrevida de pacientes com a doença”, afirmou.

Para a realização da pesquisa, foram utilizados camundongos, todos com neuroblastomas com altos níveis da proteína CD24, ligada ao desenvolvimento da doença. Metade deles receberam uma solução salina, enquanto o restante foi injetado diretamente com o zika vírus.

Os camundongos infectados com o patógeno apresentaram uma redução no tamanho do tumor, com os que receberam as maiores doses chegando a ter uma eliminação completa dos tumores.

No entanto, os injetados com a solução salina tiveram um aumento de até 800% em seus tumores.

“Com validação adicional, o zika vírus pode ser uma terapia-ponte extremamente eficaz para pacientes com neuroblastoma de alto risco. Também vemos potencial para o uso no tratamento de crianças e adultos com outros tipos de câncer que expressam altos níveis de CD24”, destaca o pesquisador.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também