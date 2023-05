5G já está presente em mais de 80 cidades do Brasil

A mais nova geração da internet móvel chegou no Brasil ainda no ano passado, e nesse período já foi ativada em mais de 80 cidades do Brasil. No Mato Grosso do Sul, o sinal já chegou em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e Angêlica.

A informação foi dada pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, durante uma entrevista ao programa A Voz do Brasil.

Além disso, o ministro informou que 282 municípios contam com a Faixa de 3,5 GHz, disponibilizada para permitir a instalação do recurso, e ressalta que, apesar de não significar o acesso instantâneo ao 5G, isso faz parte das etapas necessárias de instalação.

“A Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações] informou nesta semana a limpeza da faixa de 282 cidades. Logo que isso acontece, significa que os municípios estão aptos para as operadoras implantarem o 5G. Lembrando que a implantação depende do time das operadoras. Elas têm um cronograma de compromissos através do leilão”, explicou Juscelino.

A estimativa da Anatel é que cerca de 1,6 mil cidades tenham, até o final desse semestre, a liberação para receberem a infraestrutura 5G.

