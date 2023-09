Prefeitura disponibiliza internet na Feira Indígena do Mercadão Municipal

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), ativou nesta sexta-feira (29), a rede de internet Wi-Fi gratuita, da Praça Oshiro Takimori – a tradicional Feira Indígena do Mercadão. Hoje a Capital conta com mais de 70 pontos de Wi-Fi gratuito, pelo programa da prefeitura “Conecta Campo Grande”.

“Nós estamos trabalhando para que Campo Grande seja a Capital das oportunidades para todos que residem na cidade. Aqui na feira indígena do mercadão estamos hoje inaugurando o Wi-Fi gratuito para os nossos empreendedores poderem comercializar seus produtos sem problema com a internet, facilitando a vida deles, que muitas vezes perdiam vendas por não terem uma rede de internet”, explicou a prefeita Adriane Lopes.

“Temos pontos instalados nas sete regiões da cidade priorizando as unidades de saúde 24h, pontos de atendimento ao cidadão, parques, praças entre outros. A intenção é ampliar ainda mais esse serviço, conforme adquirimos fundos, vamos investindo mais em tecnologia”, disse o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso.

O diretor da Agetec explica que a instalação da internet foi realizada após um pedido da prefeita Adriane Lopes, que durante uma visita a feira indígena identificou a necessidade do serviço para melhorar o trabalho dos comerciantes e população que frequenta o local.

“Nós estivemos aqui no início deste mês, que foi o dia da mulher indígena e vimos a dificuldade que eles enfrentavam pela falta da internet. Muitas vezes perdiam de fazer negócios e de garantir o sustento das suas famílias por não terem acosso ao serviço de dados. Agora nós estamos resolvendo essa situação, gerando mais qualidade no trabalho para as nossas empreendedoras poderem aí continuar avançando”, justificou a Prefeita.

Além de beneficiar todos que passam pela praça e atrair mais clientes, os comerciantes da feira indígena também enxergam o serviço como melhoria nos negócios. Agora, com acesso gratuito à internet, eles vão poder usar a tecnologia na hora das vendas.

“Eu creio que esse benefício vai ser mais um ponto positivo para nós que trabalhamos aqui. A gente está trabalhando com maquininha, recebemos pagamento no cartão de crédito, débito e no Pix também. Isso é uma facilidade até para os nossos clientes, que chegam de fora e muitas vezes não têm como acessar a internet para realizar um pagamento ou até mesmo pedir um carro de aplicativo”, comentou o comerciante Janilson Martins Júnior.

Para acessar a rede é fácil, basta realizar uma única vez um cadastro (exigência da lei geral de proteção de dados), depois escolher no aparelho de celular a rede “Conecta Campo Grande”, digitar o CPF e senha cadastrados e navegar. Após o cadastro, o usuário consegue acessar a rede e poderá usufruir dos benefícios, utilizando sempre quiser.

