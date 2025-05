Anatel se prepara para leilão da 6G em 2026

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, confirmou nesta segunda-feira (19), em entrevista à CNN Brasil, que o órgão já está preparando o leilão das faixas de frequência do 6G para outubro de 2026.

Segundo Baigorri, a agência também tem planos para lançar, em agosto deste ano, a consulta pública sobre o tema.

Ainda de acordo com o presidente do órgão, a expectativa é que, assim como o leilão do 5G em 2021, o processo para a nova geração da conexão sem fio seja rápido, com o conselheiro substituto da Anatel, Vinicius Caram, estimando que o leilão possa movimentar cerca de R$ 50 bilhões em investimentos no setor de telecomunicações.

“Em termos de valor, isso é uma avaliação preliminar do Vinícius [Caram]. Isso só será definido após a consulta pública, discussão com Tribunal, definição das metas”, afirmou Baigorri sobre os possíveis valores que poderão ser arrecadados.

O edital do leilão só será elaborado após a análise das contribuições públicas.

