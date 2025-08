Assinaturas do Spotify Premium terão reajuste nos preços a partir de setembro; confira

Os preços do Spotify irão aumentar no Brasil a partir de setembro. O anuncio foi feito pela empresa nesta segunda-feira (4).

Um comunicado sobre a mudança será enviado aos assinantes nas próximas semanas. No aviso, a empresa afirma que o aumento é necessário "para continuar inovando nas nossas ofertas e recursos".

O plano de entrada, que custava R$ 21,90 mensais, passará a custar R$ 23,90 por mês, um aumento de 9,1%. Já o plano Família, que já era a opção mais cara, subiu de R$ 34,90 para R$ 40,90 mensais, com um reajuste de 17,2%.

Confira os preços:

- Estudante: de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%)

- Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%)

- Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%)

- Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90 (17,2%)

Os novos preços já aparecem no site da plataforma de streaming no Brasil. O reajuste será aplicado em países da "Ásia do Sul, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e região da Ásia-Pacífic", disse a empresa.

Segundo a agência Reuters, as ações da empresa subiram 7,6% após o anúncio do reajuste nos planos.

