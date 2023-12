Atualização do WhatsApp permite que usuários fixem mensagens em chats

O WhatsApp lançou oficialmente, nesta terça-feira (12), um novo recurso que permite ao usuário fixar uma mensagem em chats do aplicativo, seja em conversas privadas ou em grupo.

Com essa nova funcionalidade, é possível que usuários fixem algum recado no topo da janela de um chat, que continuará visível mesmo com a rolagem da tela. O objetivo é permitir que mensagens importantes sejam visíveis para os participantes do chat.

O recurso não se restringe apenas a mensagens de texto, sendo também possível fixar enquetes, imagens e emojis nas conversas.

A empresa destaca que, assim como todas suas mensagens, a que for fixada também conta com criptografia de ponta-a-ponta.

Para fixar a mensagem, basta estar na versão mais atual do aplicativo, entrar na conversa que você quer fixar a mensagem, selecionar a mensagem desejada, pressionar o dedo sobre ela e, ao soltar, selecionar a opção “Fixar”.

Após selecionar a nova opção, uma janela aparecerá na tela para que você possa selecionar qual será a duração da mensagem fixada.

