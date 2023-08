Autoatendimento registra 79% das demandas da Energisa

De acordo com dados divulgados pela Energisa, de janeiro a julho de 2023, foram registrados 175.238 atendimentos presenciais nas agências da concessionária. No totem de autoatendimento foram 659.248 interações o que representa 79% de todo o atendimento.

A modalidade que é sinônimo de praticidade vem ganhando cada vez mais espaço nos diferentes ambientes, e é uma realidade também nas agências da Energisa. Esse tipo de atendimento vem se mostrando útil e benéfico para clientes que procuram por diversos serviços.

Entre os serviços que podem ser resolvidos nesta modalidade estão: Ligação Nova, Troca de Titularidade, Encerramento Contratual, Negociação, Segunda Via, Religação, Atualização Cadastral, Autoleitura (rural), Informação de Pagamento, Débito Automático e Acompanhamento de Solicitações.

Para o coordenador de atendimento das agências da Energisa MS, Wesley Cosim, o autoatendimento é uma opção para que o cliente resolva suas demandas sozinho. “É importante para que os consumidores resolvam suas pendências de maneira prática e objetiva, mas temos nossos colaboradores sempre à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida”, explicou

Ainda segundo ele, é possível fazer qualquer tipo de serviço listado no menu do totem em até 6 minutos, em média. E todo portfólio do totem está disponível no aplicativo Energisa ON ou pelo WhatsApp (Gisa): (67) 9 9980-0698, sem a necessidade do cliente se deslocar até uma agência.

O produtor rural Guilherme Samorano Romero, que procurou a agência central da Energisa na avenida Calógeras, em Campo Grande, experimentou e aprovou a facilidade. “É excelente, otimizou meu tempo. A gente chega aqui não precisa pegar fila, recebi auxílio para mexer no totem. Foi muito bom o atendimento”, disse ele.



