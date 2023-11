Bora ler um livro? Tempestade solar pode deixar Terra sem internet em 2024

Já pensou em um mundo sem internet? Pois é, segundo o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, localizada no estado da Virginia, nos Estados Unidos, isso pode virar realidade em 2024.

Segundo o cientista, em entrevista ao site Insider Paper, um “apocalipse da internet” pode ocorrer em um futuro breve, já que existem altas possibilidade de uma forte tempestade solar atingir a Terra ainda ano que vem.

A Internet atingiu a maioridade numa época em que o sol estava relativamente calmo e agora está entrando numa época mais ativa”, disse o cientista ao site estadunidense.

Segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), o Ciclo Solar 25, que conta com previsões de uma supertempestade solar, deve ocorrer antes do previsto, ainda ano que vem.

Os estudos realizados sobre o assunto apontavam, inicialmente, que uma tempestade solar dessa magnitude ocorreria somente em julho de 2025, porém, o cientista sugere que a parte mais intensa da tempestade pode acontecer ano que vem.

Becker aponta que existe a possibilidade de uma ejeção de massa coronal do Sol, em decorrência de uma tempestade solar, pode se dirigir em outra direção do espaço.

O cientista aponta que, caso essa tempestade venha em direção ao nosso planeta, nós teríamos “cerca de 18 a 24 horas de aviso antes que essas partículas” nos atinjam, causando interferências no campo magnético do planeta.

Caso isso aconteça, a internet não seria a única coisa afetada. A rede elétrica, cabos de fibra ótica, sistemas de navegação, satélites e equipamentos de comunicação podem sofrer danos que demorariam meses até serem completamente reparados.

