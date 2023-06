Caiu aqui, caiu aí? Vivo e Claro apresentam instabilidade nesta segunda-feira

As operadoras de telefonia Claro e Vivo estão apresentando, nesta segunda-feira (19), uma série de instabilidades, deixando vários usuários sem acesso à serviços como ligações e envio e recebimento de mensagens de texto.

Segundo o portal Downdetector, os serviços da Tim e da Claro começaram a apresentar instabilidade no início da tarde, com o pico de notificações sendo atingido, em ambos os casos, por volta das 15h40.

No caso da Tim, o pico ainda se mantém, enquanto no caso da Claro, as notificações já diminuíram, mas ainda continuam acima da média de reclamações.

No Twitter, as duas operadoras estão respondendo às reclamações de usuários, porém, não informaram quando a instabilidade será resolvida.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também