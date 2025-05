Caiu! Falha em rede afeta serviços digitais do Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul informou, nesta segunda-feira (13), que uma falha técnica nos ativos da rede servidora causou a indisponibilidade de todos os serviços digitais estaduais. O problema afetou sites, sistemas institucionais e plataformas de atendimento ao cidadão.

De acordo com a nota oficial, não houve perda de dados nem qualquer indício de invasão aos sistemas institucionais.

A Secretaria-Executiva de Transformação Digital (Setdig), responsável pela infraestrutura digital do Estado, está atuando de forma emergencial para reestabelecer os serviços. Mas ainda não há previsão oficial para a normalização total dos serviços.

A retomada do funcionamento ocorrerá de forma gradual, e, durante esse período, poderão ocorrer instabilidades.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também