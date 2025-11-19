Menu
Tecnologia

Caiu por aí? Instabilidade deixa usuários da Vivo na mão nesta quarta

Rede foi afetada e tanto internet, quanto dados móveis não funcionam

19 novembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius     atualizado em 19/11/2025 às 09h07
Até mensagem da operadora está sendo enviada aos usuáriosAté mensagem da operadora está sendo enviada aos usuários   (WhatsApp/JD1 Notícias)

A Vivo apresenta uma instabilidade na manhã desta quarta-feira, dia 19, e deixou vários usuários na mão, já que eles não conseguem ter acesso a internet, nem mesmo a rede móvel.

Diversos usuários procuraram a plataforma DownDetector para relatar os problemas e as notificações são altas, atingindo diversas cidades do Brasil.

Em Campo Grande, a dificuldade foi sentida ainda pelas 8h da manhã, quando alguns celulares começaram a não ter internet nos dados móveis, e poucos minutos depois, até a rede desapareceu.

Até o momento, a empresa não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

