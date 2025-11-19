Caiu por aí? Instabilidade deixa usuários da Vivo na mão nesta quarta

A Vivo apresenta uma instabilidade na manhã desta quarta-feira, dia 19, e deixou vários usuários na mão, já que eles não conseguem ter acesso a internet, nem mesmo a rede móvel.

Diversos usuários procuraram a plataforma DownDetector para relatar os problemas e as notificações são altas, atingindo diversas cidades do Brasil.

Em Campo Grande, a dificuldade foi sentida ainda pelas 8h da manhã, quando alguns celulares começaram a não ter internet nos dados móveis, e poucos minutos depois, até a rede desapareceu.

Até o momento, a empresa não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também