Caiu tambÃ©m: Nubank fica fora do ar e clientes perdem acesso ao aplicativo

Usuários do Nubank foram deixados “nus e com as mãos no bolso” após o banco apresentar instabilidade nesta segunda-feira (10), com relatos de clientes afirmando que não tem acesso ao aplicativo, enquanto outros, que ainda conseguem acessar as contas, não conseguem realizar transações essenciais, como pagamentos e PIX.

Segundo o Downdetector, site que é especializado em monitorar a atividade de diversos serviços, as reclamações de usuários começaram por volta das 7h40, atingindo o pico as 10h04 e caindo durante a tarde.

Apesar da queda nas notificações, os usuários ainda registram erros com o aplicativo da instituição bancária. Enquanto alguns usuários não têm acesso nenhum ao aplicativo, alguns conseguem acessar a plataforma do banco, mas enfrentam dificuldades ao realizar qualquer operação, como pagar contas ou fazer PIX.

O Nubank ainda não se pronunciou sobre a instabilidade até o momento e nem deu previsão de quando os serviços devem voltar ao normal.

