Campo-grandenses são os passageiros que mais esquecem objetos dentro do Uber

Representando o Mato Grosso do Sul, Campo Grande entrou para o ranking de cidades com passageiros que mais esqueceram objetos dentro de carros da Uber em 2022, integrando o Top 10 da lista.

Campo Grande aparece em 10º lugar, ficando atrás de São Luís (MA), em 1º lugar; Itajaí (SC), em 2º; Brasília (DF), em 3º; Maceió (AL), em 4º; Florianópolis (SC), em 5º; Natal (RN), em 6º; Vitória (ES), em 7º; Salvador (BA), em 8º; e Recife (PE), que ficou em 9º.

Além de revelar as cidades mais esquecidas do país, o levantamento da empresa mostrou que o objeto mais esquecido pelos passageiros entre terça-feira e sexta-feira, foi o guarda-chuva, já durante os finais de semana, o item mais deixado para trás foi o cooler.

Confira a lista:

- Mochilas

- Roupas

- Carteira ou bolsas

- Celulares e/ou câmeras fotográficas

- Fones de ouvido e/ou caixinhas de som

- Dinheiro

- Óculos

- Guarda-chuvas

- Joias, relógios e itens de maquiagem

- Chaves

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também