Celulares mudam para horário de verão mesmo após cancelamento

O horário de verão foi cancelado pelo governo este ano e, por isso, na virada deste sábado (19) para domingo (20), nada mudou e adiantar o relógio não foi necessário.

Mas, para muitas pessoas, celulares e computadores modificaram o horário automaticamente devido a programação prévia para a data.

A recomendação nesses casos é entrar no sistema de configuração de horários e desmarcar opções automáticas de "data e hora" e de "fuso horário". No Android, é preciso entrar no menu Configurações, procurar o item chamado Sistema e depois escolher Data e Hora. Então, basta desativar as duas opções.

Para quem usa iPhone, a sequência é o app Ajustes, menu Geral, Data e Hora e desabilitar o Fuso Horário Automático, fornecido pela rede de telefonia ou Wi-Fi utilizada.

No Windows, em seu computador, basta clicar no relógio que fica no menu Iniciar e, com o botão direito, fazer o ajuste.

A situação já era prevista por empresas como a Motorola, que fez um alerta durante a semana pedindo atenção ao horário dos celulares entre os dias 19 e 20 de outubro, datas em que tradicionalmente o horário era adiantado em uma hora.



De acordo com a empresa, isso pode ter acontecido em aparelhos que não estavam conectados à rede das operadoras; produtos conectados apenas no wi-fi, sem acesso à rede da operadora; e aparelhos desligados e religados somente após a virada de sábado para domingo.

