CEO da OpenAI se diz preocupado com uso de inteligência artificial nas eleições

O CEO da OpenAI, Sam Altman, responsável pelo ChatGPT, uma das inteligências artificiais mais famosas do mundo atualmente, afirmou durante um painel ao senado dos Estados Unidos nesta terça-feira (16) que está preocupado com o uso da tecnologia nas eleições.

Ao senado estadunidense, Altman afirmou que o uso de IAs com o objetivo de comprometer as eleições é uma "área significativa de preocupação", e destacou a necessidade de regulamentação no setor.

"Acho que também precisamos de regras, diretrizes sobre o que se espera em termos de divulgação de uma empresa que fornece um modelo", explicou.

Quando questionado sobre o uso da tecnologia para a geração de imagens artificiais, o empresário afirmou que é necessário que seja informado que a foto se trata de uma criação artificial.

Apesar de se referir às eleições estadunidenses, o uso da tecnologia pode ter impactos em eleições ao redor do mundo, incluindo as brasileiras de 2024.

A regulamentação de IAs já foi discutido no Brasil. Em fevereiro deste ano um grupo de especialistas, comandado pelo ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), apresentou uma proposta de regulamentação da tecnologia em território Brasileiro.

