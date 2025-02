CGE-MS desenvolve solução baseada em Inteligência Artificial para análise de dados

Para modernizar a análise de dados, fortalecer a abordagem integrada e estimular a atuação conjunta na Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS), a Assessoria de Tecnologia da Informação (ASTI) desenvolveu solução baseada em Inteligência Artificial (IA).

O mecanismo, que foi criado para atender as demandas da Auditoria-Geral do Estado (AGE), área da CGE-MS responsável pelo gerenciamento das atividades de auditoria, fiscalização, orientação e acompanhamento em órgãos estaduais, será utilizado nos processos de identificação de riscos de integridade em manifestações registradas pelos cidadãos no sistema Fala.BR.

O primeiro projeto de IA desenvolvido internamente na Controladoria visa promover excelência no atendimento ao cidadão por meio da categorização de demandas de forma mais rápida e eficiente, além de permitir o acompanhamento minucioso de possíveis desvios, o que aumenta a precisão das ações corretivas.

Para o chefe da ASTI, Leandro Silveira dos Santos, o desenvolvimento da ferramenta seguiu fluxo colaborativo e estruturado.

“Desenvolvi a análise detalhada das necessidades da Instituição, elaborando os requisitos funcionais e técnicos. Raphaella Jacques, estudante de engenharia da computação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi responsável pela programação em Python e pelo desenvolvimento da Interface de Programação de Aplicações. Já Alexandre Fernandes Ferreira, especialista em Business Intelligence, desenvolveu os painéis de visualização de dados de maneira a possibilitar visão e interpretação das informações pela IA de forma intuitiva”, explicou.

Para viabilização da ferramenta foram realizados testes a partir dos dados gerados pela IA, com o intuito de validar a precisão e a confiabilidade do mecanismo. De acordo com Santos, os resultados asseguraram que a solução está alinhada às expectativas da CGE-MS e é capaz de fornecer análises precisas e úteis a partir da identificação dos sentimentos contidos nas manifestações.

