Claro fica em primeiro com a 5G mais rápida do Brasil; confira lista completa

A Ookla, empresa proprietária do Speedtest, site para testagem de velocidade de internet, divulgou os dados de sua pesquisa sobre a rede 5G no Brasil, utilizando os dados obtidos através dos testes realizados no primeiro semestre do ano.

Foram colhidos os dados de testes realizados por 144,964 dispositivos únicos nos dois primeiros trimestres do ano, com uma velocidade média de 436.32 Mbps com um upload de 33.30 Mbps.

A Claro foi o destaque, ficando em primeiro lugar no ranking da pesquisa, com uma média de velocidade de download na 5G de 463.79 Mbps e um upload médio de 38.89 Mbps.

Em segundo lugar aparece a Vivo, com um download de 436.93 Mbps e upload de 32.24 Mbps.

A Tim aparece em terceiro, com 398.97 Mbps de download e 27.59 Mbps de upload.

A velocidade máxima registrada pela 5G no Brasil foi em Belo Horizonte (MG), onde o sinal da Claro alcançou um download de 642.87 Mbps e um upload de 61.96 Mbps.



Deixe seu Comentário

Leia Também