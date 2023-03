Cliente perde R$ 150 mil apÃ³s ter o celular invadido por hackers

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

O Nubank acabou virando assunto nas redes sociais após Soraia Marioti publicar em sua página do Linkedin uma denúncia contra a instituição financeira, onde relata que seu pai, um idoso de 72 anos, teve sua conta hackeada e perdeu R$ 150 mil, as economias de toda a vida do senhor de idade.

Na postagem, a mulher explica que em fevereiro a conta do idoso foi hackeada, e que em pouco menos de uma hora todo o dinheiro foi desviado. Ela exige um posicionamento da empresa sobre a situação.

“Ele estava em casa. Nem sabemos que fim levará com essa história. Muito desencontro de informações. Sabemos que boa parte das contas fraudulentas, receptoras do dinheiro, pertencem ao C6 Bank (...) Minha sensação é de que estão ganhando tempo, nos fazendo ceder. Mas, entendam, meu pai não tem tempo a perder”, diz trecho da publicação de Soraia.

A denúncia logo ganhou destaque nas redes sociais, e o CEO da empresa, David Vélez, informou que está ciente do caso e está resolvendo a situação de forma privada.

