Tecnologia

Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software

As inscrições seguem abertas até 15 de março e devem ser realizadas pelo portal da pós-graduação da Universidade Federal

23 fevereiro 2026 - 08h36Vinícius Santos

Com bolsa mensal de R$ 5 mil, estão abertas as inscrições para a Residência Tecnológica em Engenharia de Software Inteligente e para a Especialização em Engenharia de Software Inteligente, fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Escola Judicial do Estado de MS, a Procuradoria-Geral do Estado de MS, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa é inédita e tem como foco impulsionar a inovação e a transformação digital no âmbito do Judiciário e da administração pública estadual, qualificando profissionais para o desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas. As inscrições seguem abertas até 15 de março de 2026.

O resultado das inscrições deferidas será divulgado em 30 de março, e o início das aulas está previsto para 8 de abril de 2026. Mais do que um curso de especialização, o programa contribui diretamente para a modernização do Judiciário e da administração pública estadual, ao mesmo tempo em que forma profissionais altamente qualificados para enfrentar os desafios da transformação digital.

As inscrições seguem abertas até 15 de março de 2026 e devem ser realizadas pelo portal da pós-graduação da UFMS. Conforme o edital, o processo seletivo ocorrerá por meio de análise documental e avaliação de currículo, considerando formação acadêmica, produção científica e experiência profissional dos últimos cinco anos.

Ao todo, serão 20 vagas para a Residência Tecnológica, com bolsa mensal de R$ 5 mil, destinadas à atuação prática no TJMS (15 vagas) e na PGE-MS (5 vagas). Podem participar candidatos formados nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Inteligência Artificial, Ciências Exatas e Engenharias.

Os selecionados cumprirão 360 horas de formação teórico-prática, além de 30 horas semanais de atividades presenciais no TJMS ou na PGE-MS. A duração do programa é de 12 meses, podendo chegar a 18 meses com a etapa prática. Um diferencial do edital é a possibilidade de o bolsista residente exercer outra atividade remunerada, desde que cumpra integralmente a carga horária e as atividades da Residência.

Também estão disponíveis 40 vagas para a Especialização em Engenharia de Software Inteligente, modalidade sem bolsa, contemplando ampla concorrência, ações afirmativas e vagas reservadas a servidores efetivos do TJMS. As aulas terão início em 8 de abril, em formato híbrido, com atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), encontros remotos ao vivo e momentos presenciais, conforme o calendário do curso.

Edital aqui.

