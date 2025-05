Detran ganha assistente virtual e lança novo aplicativo para atender os sul-mato-grossenses

Durante as comemorações de 40 anos do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), comemorado no dia 6 de maio, foi feito o lançamento do novo aplicativo do Meu Detran, Detran em Números e da assistente virtual Glória.

Os novos produtos foram apresentados ao Governador, Eduardo Riedel, na terça-feira (6), mostrando que o novo conceito é colocar o cidadão no centro das soluções, promovendo agilidade e inclusão digital.

O Secretário Executivo de Transformação Digital, Robson Alencar, afirma que as entregas do Detran-MS, em especial o novo Meu Detran, será modelo para toda a administração pública estadual. “O novo Meu Detran mostra a jornada do cidadão dentro de cada assunto. O Detran está sendo piloto para melhorias nos novos portais. Esse padrão é uma jornada de transformação digital que todos os órgãos estaduais terão que seguir e o Detran-MS já está fazendo”, destaca.

“A Hoje mais dois grandes e importantes serviços, um Novo Portal, baseado inclusive numa missão técnica do Governo com a Estônia, País mais digital do mundo, e que traz uma facilidade maior de interação com o cidadão. E nossa assistente virtual Glória, que através do whatsapp 3368-0500 permite acessar informações sobre seu veículo, CNH, e também possibilita ao cliente ser atendido a qualquer tempo por uma assistente humana. São produtos que facilitam muito a vida do cidadão”, comentou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

Já o novo portal Meu Detran possui design leve, moderno, acessível e pode ser acessado de qualquer dispositivo. Foi desenvolvido dentro do conceito de cidadão centrismo, colocando o usuário como protagonista. Acesse www.meudetran.ms.gov.br e confira.

O Detran em Números, é a ferramenta que disponibiliza os dados abertos do Detran-MS. O site foi todo reformulado e está com uma nova interface, para proporcionar uma experiência mais intuitiva e eficiente para jornalistas, estudantes e cidadãos que buscam estatísticas sobre veículos, habilitação, exames e infrações.

Também participaram da apresentação das novas ferramentas digitais os secretários, de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, além do time de Tecnologia da Informação do Detran-MS.

