Detran-MS aprimora patamar tecnolÃ³gico em workshop digital

Gestores de tecnologia, gerentes regionais e diretores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) participaram na semana passada do Workshop Maturidade Digital. O evento, conduzido por especialistas da Estônia Hub, faz parte do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado para elevar o patamar tecnológico que tem o cidadão como protagonista.

Raphael Fassoni, CEO da Estônia Hub, e Gabriel Barreto, Assistente de Projetos Internacionais da organização, participaram remotamente por videoconferência e reforçaram o princípio estoniano do cidadão centrismo, que coloca o cliente no centro dos serviços públicos digitais.

A iniciativa pioneira entre os Detrans do Brasil, teve início com um primeiro questionário respondido pelos servidores, permitindo uma análise inicial do nível de digitalização dos processos internos. Durante o workshop, os especialistas promoveram uma pesquisa interativa, e por meio de um QR Code os participantes responderam ao instrumento denominado POP (Perguntas, Oportunidades e Problemas), contribuindo ativamente para a identificação de desafios e oportunidades dentro do contexto digital do órgão.

A dinâmica demonstrou o potencial das tecnologias interativas para aprimorar a comunicação e a tomada de decisões estratégicas.

Com essa fase concluída, os próximos passos envolvem a análise dos dados coletados e a definição de estratégias para a implementação de soluções digitais alinhadas às melhores práticas internacionais. O objetivo final é posicionar o Detran-MS como referência em transformação digital no setor público, otimizando processos e promovendo uma experiência mais ágil e eficiente para os cidadãos.

Essa nova etapa da parceria com a Estonia Hub, foi comemorada pelo Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade. “O Detran-MS está se preparando para um novo momento tecnológico, aprimorando ferramentas e em breve lançando novas. Essa busca constante vai de encontro aos pilares digital e inclusivo do Governo do Estado”.

