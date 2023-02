Dezembro bateu recorde mundial de tráfego de internet, com 261 Tbps

A Akamai Technologies, empresa dedicada à segurança cibernética e serviços em nuvem, revelou nesta quinta-feira (16) que dezembro de 2022 bateu um novo recorde de tráfego na rede, que atingiu 261 Tbps.

O recorde foi registrado dia 14 de dezembro, durante a realização da Copa do Mundo do Catar, que acabou sendo um dos principais contribuintes, junto de outros negócios de streaming, jogos e downloads de software, para permitir que o recorde fosse registrado.

"O tráfego na rede foi melhor do que o esperado no quarto trimestre, atingindo um novo recorde de pico de 261 Tbps em 14 de dezembro, já que atendemos mais de 50 clientes globalmente na entrega da Copa do Mundo, juntamente com outros negócios de streaming, jogos e download de software", disse Tom Leightom, CEO da Akamai Technologies.

Leightom disse que a Copa do Mundo foi a primeira vez que a empresa conseguiu entregar mais de um exabyte, 1 bilhão de gigabytes, em um único evento transmitido de maneira online.

"Esta Copa do Mundo foi a primeira vez, nos 25 anos de história da Akamai, em que entregamos mais de um exabyte de dados para um evento. Quanto é um exabyte? São mil petabytes… Isso é um bilhão de gigabytes… Para a pessoa que está transcrevendo esta chamada, isso é 1 byte com dezoito zeros depois. São muitos zeros! E muito tráfego", explicou.

