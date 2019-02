Em 2018, TV por assinatura perde 550 mil clientes

O serviço de TV por Assinatura totalizou 17.574.822 contratos ativos em dezembro de 2018, o que representa uma perda de 549.833 assinantes nos últimos 12 meses (-3,03%), de acordo com os números coletados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os quatro maiores grupos de TV por assinatura do Brasil, tinham 17.050.679 contratos ativos (97,01% do total) em dezembro de 2018. O grupo Claro/NET registrou o maior número de clientes, totalizando 8,6 milhões de contratos (48,93% do mercado) e em segunda posição ficou a Sky, com 5,2 milhões de contratos (30,05 % do mercado). A Oi registrou 1,6 milhões contratos (9,11% do mercado) e a Vivo 1,5 milhões de contratos (8,91 % do mercado).

Dessas empresas, apenas a Oi apresentou crescimento nos últimos 12 meses, registrando saldo de + 92.365 assinaturas (+6,12 %). As Prestadoras de Pequeno Porte (Algar, Cabo, Nossa TV e Outras) somaram 524.143 contratos de TV por assinatura, o que representa (2,98% do total).

Os números de contratos ativos da "TV Paga" estão disponíveis no Portal da Anatel .

