Em uma semana, Celular Seguro já bloqueou 3,8 mil celulares em todo o Brasil

Dados do programa Celular Seguro, divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública à Agência Brasil, mostraram que na primeira semana de lançamento, ele foi responsável pelo bloqueio de 3.896 aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados.

Até o início da tarde desta terça-feira (26), a ferramenta recebeu um total de 1.658 notificações de usuários vítimas de roubos, 1.154 de usuários vítimas de furto, 801 por perdas e 283 por motivos diversos.

São Paulo lidera, com 1.011 alertas nessa primeira semana. Rio de Janeiro aparece em seguida, com 453 notificações; seguido de Pernambuco, com 286; Bahia, com 272 e Minas Gerais, com 259.

Segundo a pasta, 700.697 pessoas acessaram o aplicativo por meio da plataforma gov.br.

