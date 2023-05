Embraer tem sucesso em testes com "carro voador"

A Eve, empresa controlada pela Embraer que está desenvolvendo “carros voadores”, as aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOLs), divulgou nesta semana que concluiu com sucessos os testes da aeronave em tuneis de vento.

Segundo a empresa, a expectativa inicial é obter a certificação e iniciar as operações com esse tipo de aeronave a partir de 2026.

Os túneis buscam simular o movimento do ar e dos ventos e, durante os testes, estudos sobre aerodinâmica são feitos para garantir a segurança do projeto. Segundo a Eve, o sucesso no teste do túnel de vento ajudará a garantir a certificação dentro do prazo previsto.

Deixe seu Comentário

Leia Também