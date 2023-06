Empresa brasileira apresenta protótipo de micro-ônibus autônomo

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

A Marcopolo, empresa que lidera o ramo de fabricação de ônibus no Brasil, apresentou nesta quarta-feira (14) o primeiro protótipo de micro-ônibus autônomo, ou seja, um veículo que se pilota sozinho, da América do Sul.

O protótipo está sendo desenvolvido pela Marcopolo Next, setor da empresa responsável por acelerar projetos de inovação da companhia, e se baseia em um modelo com a capacidade de transportar até 21 passageiros.

A tecnologia utilizada permite que o micro-ônibus opere de forma autônoma, sem a necessidade de intervenção ou monitoramento remoto, feito tecnológico que coloca o Brasil entre os poucos países que dominam esse tipo de avanço.

Segundo João Paulo Ledur, diretor de estratégia e transformação digital da Marcopolo, a empresa ainda realizará novos testes e pesquisas para que futuramente o modelo autônomo esteja disponível plenamente no mercado brasileiro.

