Estudantes do Senai de Três Lagoas conquistam 1º lugar em feira científica nacional

Durante a 10ª edição da Feira Brasileira de Iniciação Científica (FEBIC), realizada em Joinville (SC), os estudantes do Senai de Três Lagoas conquistaram o 1º lugar na categoria Ensino Técnico, com o projeto "Nutrigel: Reutilização de hidrogéis de fraldas descartáveis incorporados a um resíduo industrial para aplicação como um novo fertilizante sustentável".

Desenvolvido pelos alunos João Vitor de Moura Barbosa e Matheus Henrique da Silva Moraes, sob orientação do professor Renan Fernandes, o projeto é alinhado aos princípios de ESG e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

Foram 388 trabalhos finalistas de cerca de 1.200 estudantes de diversas regiões do Brasil. Além do prêmio, os estudantes receberam credenciais para apresentar o projeto na MILSET Brasil, que ocorrerá em Fortaleza (CE), em maio de 2026.

O orientador Renan Fernandes expressou seu orgulho pela conquista e enfatizou o papel do Senai na formação dos jovens. "Meu objetivo sempre foi proporcionar momentos de crescimento para meus alunos, e ver o prêmio ser apenas um reflexo disso me enche de alegria. Agradeço ao Senai-MS por acreditar na educação profissional e no poder de transformação que ela exerce, não só para a indústria, mas para a sociedade como um todo", concluiu.

