Feriadou sem Instagram: Aplicativo apresenta instabilidade nesta terça-feira

Com o feriado de Dia de Santo Antônio em Campo Grande, muitos resolveram aproveitar esta terça-feira (13) das mais diversas maneiras, no entanto, o dia talvez não seja "instagramável" para você.

Segundo o site Downdetector, especializado em recolher dados de disponibilidade de serviços online, os relatos de indisponibilidade começando ainda nos primeiros minutos de hoje.

Ás 00h24, foi registrado o pico das reclamações, que caíram ao longo da noite.

No entanto, com o sol raiando, se notou que o problema não foi resolvido, e a instabilidade ainda estava presente no aplicativo.

A principal reclamação dos usuários se refere ao aplicativo móvel, principalmente na impossibilidade de se ver os stories da plataforma.

Os usuários da plataforma foram até o Twitter reclamar do problema. "Véi meu Instagram realmente deu pau desde ontem. Até desisti de ver stories", lamentou um dos usuários.

Até o momento, nem o Instagram ou a Meta, empresa dona da plataforma, comentou sobre a instabilidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também