Foguete "mais poderoso da história" explode pouco tempo depois de ser lançado

O foguete mais poderoso da história, a nave Starship da empresa SpaceX, explodiu na manhã desta quinta-feira (20) poucos minutos após o lançamento na base de lançamento da empresa.

A nave realizava o seu primeiro voo de teste não tripulado, e começou a apresentar faíscas e se desintegrou cerca de quatro minutos após ser lançada da base em Boca Chica, no Texas, Estados Unidos.

No entanto, a SpaceX já esperava que o foguete fosse explodir. “Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship enquanto a SpaceX busca tornar a vida multiplanetária”, afirmou a empresa no Twitter.

Elon Musk, dono da empresa, parabenizou a equipe, apesar da explosão. “Parabéns à equipe da SpaceX pelo emocionante lançamento de teste da Starship Aprendemos muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses”, comentou.

Confira o momento da explosão:

