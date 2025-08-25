Fundect prorroga inscrições do PICTEC 5 até 26 de setembro

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) prorrogou até 26 de setembro de 2025 o prazo para inscrições na 5ª edição do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PICTEC). Inicialmente, o encerramento estava previsto para 5 de setembro.

Com investimento total de R$ 7,2 milhões, o programa vai oferecer 1.250 bolsas: 1.000 bolsas de R$ 400 para estudantes do Ensino Médio ou Técnico Integrado;250 bolsas de R$ 800 para professores-orientadores.



Os pagamentos terão duração de 12 meses, com início previsto para abril de 2026.

Criado em 2021, o PICTEC já apoiou mais de 2.300 alunos e professores em cerca de 500 projetos em todo o Mato Grosso do Sul. O objetivo principal é incentivar a produção científica nas escolas públicas estaduais e federais, despertar vocações e aproximar os estudantes da prática científica.

As inscrições devem ser feitas por professores da Rede Estadual de Ensino, do Colégio Militar ou do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), exclusivamente pelo sistema SIGFUNDECT (www.fundect.ms.gov.br

), até às 17h do dia 26 de setembro.

As propostas devem ser inéditas e inseridas em áreas como:

Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana e Tecnologias Sociais e Assistivas.

Após a aprovação do projeto, cada professor poderá indicar até quatro alunos bolsistas, matriculados na instituição. O resultado final será divulgado em dezembro, com vigência das bolsas de abril de 2026 a março de 2027.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site: www.fundect.ms.gov.br

