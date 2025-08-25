Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas 2
Tecnologia

Fundect prorroga inscrições do PICTEC 5 até 26 de setembro

O programa vai oferecer 1.250 bolsas, divididas entre estudantes do ensino médio ou técnico integrado e professores-orientadores

25 agosto 2025 - 14h39Sarah Chaves
Foto: Adriano ArguelhoFoto: Adriano Arguelho  

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) prorrogou até 26 de setembro de 2025 o prazo para inscrições na 5ª edição do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PICTEC). Inicialmente, o encerramento estava previsto para 5 de setembro.

Com investimento total de R$ 7,2 milhões, o programa vai oferecer 1.250 bolsas: 1.000 bolsas de R$ 400 para estudantes do Ensino Médio ou Técnico Integrado;250 bolsas de R$ 800 para professores-orientadores.

Os pagamentos terão duração de 12 meses, com início previsto para abril de 2026.

Criado em 2021, o PICTEC já apoiou mais de 2.300 alunos e professores em cerca de 500 projetos em todo o Mato Grosso do Sul. O objetivo principal é incentivar a produção científica nas escolas públicas estaduais e federais, despertar vocações e aproximar os estudantes da prática científica.

As inscrições devem ser feitas por professores da Rede Estadual de Ensino, do Colégio Militar ou do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), exclusivamente pelo sistema SIGFUNDECT (www.fundect.ms.gov.br
), até às 17h do dia 26 de setembro.

As propostas devem ser inéditas e inseridas em áreas como:
Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana e Tecnologias Sociais e Assistivas.

Após a aprovação do projeto, cada professor poderá indicar até quatro alunos bolsistas, matriculados na instituição. O resultado final será divulgado em dezembro, com vigência das bolsas de abril de 2026 a março de 2027.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site: www.fundect.ms.gov.br

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Assinaturas do Spotify Premium terão reajuste nos preços a partir de setembro; confira
Tecnologia
Assinaturas do Spotify Premium terão reajuste nos preços a partir de setembro; confira
Foto: Divulgação
Tecnologia
Mundial da RoboCup 2025 tem equipe do Sesi de Naviraí entre as 10 melhores
Foto: Getty Images
Tecnologia
Estudo de vacina universal contra o câncer gera 'forte resposta antitumoral'
Tecnologia 5G vem se expandindo
Tecnologia
Tecnologia 5G completa três anos no Brasil com 100% de metas cumpridas
Projeto "MS+Ciência" conquista 1&ordm; lugar em prêmio nacional
Tecnologia
Projeto "MS+Ciência" conquista 1º lugar em prêmio nacional
Orkut anuncia retorno com nova proposta: menos algoritmo, mais conexões reais
Tecnologia
Orkut anuncia retorno com nova proposta: menos algoritmo, mais conexões reais
Márcio Pereira, diretor-presidente da Fundect e Tito Estanqueiro
Tecnologia
'Desafio Pantanal Tech 2025' selecionará projetos de negócios viáveis para MS

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa