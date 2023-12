Governo lança aplicativo que bloqueia celulares roubados

O Governo Federal lançou, nesta terça-feira (19), o aplicativo “Celular Seguro”, uma ferramenta que permite ao usuário bloquear imediatamente o acesso a aparelhos roubados ou furtados em todo o Brasil.

Para utilizar o aplicativo, basta o usuário cadastrar as informações sobre seu aplicativo na plataforma gov.br, informando CPF, data de nascimento e a senha da conta.

Caso o aparelho seja roubado, o usuário pode solicitar o bloqueio por meio do aplicativo ou do site do gov.br, que imediatamente enviará uma notificação para as operadoras e bancos, que bloquearão o acesso ao dispositivo.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Capelli, “o aplicativo funciona como um atalho, um botão de emergência”.

“O bloqueio inibe a receptação por quem compra o celular de origem duvidosa. Não vai mais ocorrer, o que desestimula o roubo. A pessoa não vai ter coragem de vender se não terá acesso às informações, dados bancários, nada. Esse aplicativo transforma o celular em um pedaço de metal inútil”, explicou o secretário.

A aplicativo já está disponível para download, gratuitamente, em celulares Android, na Google Play Store, e iPhone, na App Store.

