Hackers brasileiros criam vírus que possibilita golpe em pagamentos por aproximação

O grupo de hackers brasileiros Prilex, especializados em golpes financeiros, desenvolveu um malware, um programa malicioso, que consegue bloquear o pagamento por aproximação em pontos de venda, obrigando os consumidores a inserirem o cartão na máquina, permitindo com que a fraude aconteça.

O golpe foi divulgado pela empresa de cibersegurança Kaspersky nesta terça-feira (31), e trata-se de uma nova versão do vírus desenvolvido pelo grupo brasileiro. Segundo a empresa, esse é o primeiro malware do mundo a conseguir bloquear pagamentos por aproximação.

Fabio Assolini, chefe da Equipe Global de Pesquisa e Análise (GReAT) da Kaspersky na América Latina, comentou sobre o golpe, que visa justamente atacar uma das formas mais seguras de transação, por aproximação, que não deixa espaço para golpes de roubo de dados serem aplicados.

“Os pagamentos por aproximação fazem parte de nossa rotina, e as estatísticas mostram que o segmento de varejo lidera a lista com participação superior a 59% da receita global de pagamentos contactless em 2021. Essas transações são extremamente convenientes e especialmente seguras. Isso mostra a criatividade e o conhecimento técnico dos criadores do Prilex com relação aos meios de pagamento”, comentou.

Apesar do vírus existir, Assolini explica que o número de detecções desse vírus não é alto, o que pode indicar que o programa esteja em fase de testes, além de apontar que esses golpes provavelmente serão aplicados em operações que envolvam grandes valores.

“O Prilex é bem direcionado. Não vão instalar o vírus na padaria da esquina. Eles preferem empresas que movimentam valores expressivos”, avaliou.

