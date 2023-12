Ho Ho Ho: Empresa cria maior Papai Noel do mundo com 1.500 drones

A empresa Sky Elements entrou para o Guinness World Records, o livro de recordes, ao realizar uma apresentação do clássico O Quebra-Nozes, com um total de 1.499 drones que iluminaram a noite da cidade de Haltom City, no Texas, nos Estados Unidos.

Trazendo uma nova visão à peça, que é considerada um clássico natalino, a Sky Elements quebrou os recordes mundiais para Maior Personagem Fictício e Maior Imagem Aérea, com um Papai Noel de 220 metros.

Os drones decolaram do estádio FAAC Birdville, em Haltom City, e foram montados especialmente pela Sky Elements para a produção do show de luzes. O chefe da empresa, Preston Ward, conta que o desejo de realizar esse feito surgiu ainda no ano passado.

“No final do último ano, nós discutimos o que poderíamos fazer para elevar o show de drones ao próximo nível. Então decidimos quebrar alguns recordes do Guinness“, comentou.

Centenas de pessoas se reuniram no estacionamento do estádio para acompanharem o show e se maravilharem com a magia, e tecnologia, do Natal. Veja a apresentação aqui.

