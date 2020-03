Homens com pênis pequeno ganham aplicativo de paquera

Priscilla Porangaba, com informações do Extra

A empresa de tecnologia DM3 lançou o aplicativo de relacionamento, Dinky One, para os homens que possuem pênis pequeno. O app está disponível em todo o mundo e foi criado para evitar uma “pressão e ansiedade desnecessárias” que atingem homens durante a vida.

Para se cadastrar, basta baixar o app e preencher as informações. Não é necessário colocar fotos ou dizer qual o tamanho do pênis. Também não é permitido o uso de imagens sexuais ou com pessoas nuas.

Ainda como justificativa, o app afirma que a média do pênis no mundo é de 14cm. “Lembre-se que 50% da população masculina terá o pênis desse tamanho ou menor. Além disso, homens gostam de exagerar. Se alguém te disse que tem 17cm, com certeza tem 15cm”, diz o site.

Segundo pesquisas recentes, as mulheres preferem homens com pênis médio, ao contrário do que dita o senso comum. Os desenvolvedores do novo aplicativo têm como objetivo diminuir a pressão e a obsessão pelo tamanho. As mulheres que utilizarem o Dinky One não terão surpresas e saberão exatamente o que irão encontrar.

O fundador do Dinky One, Davida Minns, comenta sobre a pressão existentes em todos os gêneros. “Existe uma pressão que confirma os ideais promovidos pela TV, cinema e o pornô. O entretenimento adulto tem escalado apenas homens com pênis acima da média. Além disso, as propagandas em sites pornôs fazem propaganda de produtos que aumentam o pênis. Tudo isso faz com que os homens fiquem inseguros sobre o tamanho do seu membro. Alguns são grandes, alguns estão na média e outros abaixo da média”, finalizou.

