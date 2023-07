Inscrições para o Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação são prorrogadas

Com intuito de oportunizar a participação de mais servidores estaduais, o Governo do Estado por mdeio da SAD (Secretaria de Administração) e da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) prorrogou as inscrições do Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. Agora, os interessados têm até 8 de agosto de 2023 para se inscreverem.

Dividido em duas modalidades (Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis) e quatro eixos temáticos (Gestão, Social, Infraestrutura e Econômico e Ambiental), o concurso oferece uma premiação de R$ 208 mil, sendo R$ 12 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo lugar e R$ 6 mil para o terceiro lugar de cada eixo temático e categoria.

Primeira colocada na categoria Práticas Inovadoras de Sucesso – eixo Econômico e Ambiental em 2022, Marina Hojaij Dobashi, servidora desde 2015, representou a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com o projeto Comunidades Rurais Conectadas em MS – Programa Conecta MS, focado no fomento à conectividade nas áreas rurais do Estado.

A vencedora explicou ainda que o projeto tem grande relevância socioeconômica e que houve uma mobilização transversal para a execução da proposta, que era um propósito de várias pessoas unidas com um mesmo propósito. “O Conecta MS tem um cunho social muito grande, de levar conectividade às comunidades extremamente remotas, com potencial de mudar a vida daquele lugar, salientou.

Para o diretor-presidente da Escolagov, Angelo Motti, resultados como este motivaram a prorrogação do prazo, pois comprovam o poder transformador dos projetos apresentados. “Todos os anos recebemos projetos originais e de grande relevância, sendo que a maioria tem grande aplicabilidade e já nos mostra resultados efetivos. Por isso, decidimos ampliar o prazo para que mais servidores pudessem estruturar suas propostas e concorrer”.





