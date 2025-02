Instagram começa a aplicar restrições em contas de menores no Brasil

Começa a ser aplicado, nesta terça-feira (11), as restrições automáticas a contas do Instagram de adolescentes no Brasil e em outros países da América Latina, com uma série de limitações aos usuários com menos de 18 anos.

Os perfis de usuários menores de idade irão enfrentar uma série de limitações que só poderão ser alteradas com autorização dos pais, em uma medida que ocorre após a Meta, dona da rede social, enfrentar processos judiciais e críticas de especialistas, que apontam que a plataforma prejudica a saúde mental dos jovens.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Antigone Davis, vice-presidente global de Segurança e Bem-Estar da Meta, disse que o objetivo é proteger os adolescentes de conteúdos sensíveis e interações indesejadas, mas reconheceu a dificuldade de se lidar com os adolescentes que burlam a verificação de idade da plataforma.

“Esperamos que essas mudanças influenciem o comportamento dos adolescentes em nossa plataforma, mas também entendemos que alguns podem migrar para outras redes sociais com políticas menos restritivas“, comentou.

Com as mudanças, as contas de adolescentes serão configuradas como privadas por padrão, ou seja, apenas seguidores aprovados poderão enviar mensagens, marcar ou mencionar esses usuários.

Além disso, o Instagram também bloqueará notificações entre 22h e 7h, para evitar distúrbios do sono.

Também começa a valer a restrição a conteúdos sensíveis na plataforma, como postagens com nudez, violência ou promoção de procedimentos estéticos, que serão filtrados nas abas Explorar e Reels.

Essas restrições só poderão ser alteradas, no caso de adolescentes com menos de 16 anos, com a autorização dos pais, sendo necessário vincular suas contas a um perfil adulto para desbloquear as restrições.

