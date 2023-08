Instalação da Infovia Digital em Campo Grande entra em fase final

Sarah Chaves, com informações do EPE, Governo do Estado

Com 98% de cobertura, a Infovia Digital está em fase de conclusão na Capital faltando apenas 8 pontos de conexão que estarão disponíveis até o início de setembro e já avança para o interior com a extensão da rede de fibra óptica.

Já foram lançados 458 quilômetros de cabo de rede de fibra óptica, equivalente à distância entre as cidades do Rio de Janeiro a São Paulo. Cada unidade administrativa do Governo do Estado receberá um ponto de conexão com a Infovia Digital.

A Infovia Digital conectará praças públicas em todas as cidades, com serviços de vídeo monitoramento e internet gratuitos. Na Capital, as praças públicas selecionadas são: Parque do Sol, Praça do Peixe, Praça Bosque da Paz, Praça Recanto dos Pássaros e Praça República da Bolívia.

A travessia de Campo Grande a Sidrolândia também está pronta e dentro de um mês será concluída, assim que forem autorizadas as instalações nas praças Tancredo Neves, no Bairro São Bento; Praça Ivo Coltro, na Vila Carinhosa, e Praça José Osiro, no Bairro Pindorama, em Sidrolândia.

A expansão da rede ao interior já teve início. A travessia entre municípios está prevista para chegar até final do ano em Sidrolândia, Maracaju, Rio Brilhante e Dourados.

A Infovia Digital proporcionará mais agilidade nas ações e integração de tecnologias de ponta entre as forças de segurança. São 129 câmeras nas praças públicas espalhadas pelo Estado e mais 28 câmeras OCR com alta precisão e capacidade de zoom para auxiliar as forças de segurança no monitoramento das vias públicas.

Ligação permitirá a ampliação o atendimento 190 e 193, a operação dos rádios digitais, e aumento na capacidade física do centro de monitoramento.

A implantação da Infovia Digital deverá estar totalmente concluída até dezembro de 2024. Serão no total 6.950 quilômetros de rede de fibra óptica que ligará as unidades administrativas do Estado nos 79 municípios, instalação de 15.000 ramais de telefonia, disponibilização de serviços de internet gratuito e vídeo monitoramento em 129 praças públicas.

Centro de Controle e Monitoramento

O CCM (Centro de Controle e Monitoramento) é outro componente importante da implantação da Infovia Digital em Mato Grosso do Sul. As polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros contarão com a estrutura física realizada pela Infovia Digital. As obras seguem aceleradas com expectativa de estar pronto até dia 20 de agosto.

Instalado dentro das dependências do Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança), no Parque dos Poderes, o CCM será responsável pelo monitoramento das praças públicas digitais e câmeras OCR espalhadas pelo Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também