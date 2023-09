iPhone 15 é lançado com nova entrada para carregador; veja os preços no Brasil

Apple realizou nesta terça-feira (12) o Wonderlust, principal evento da empresa no ano, e contou com o tão esperado anúncio da nova geração de celulares da maçã, no modelo padrão, o iPhone 15, além dos modelos Plus, Pro e Pro Max.

Dentre as várias mudanças em relação aos demais modelos da gigante da tecnologia, está a “aposentadoria” da entrada Lightning, utilizada por smartphones da Apple desde o iPhone 5, que após pressões da União Europeia será substituído por uma entrada USB-C.

Até o momento não se sabe quando o novo smartphone chega no Brasil, porém, os preços já aparecem no site oficial da Apple no Brasil.

O modelo básico do iPhone 15 será vendido no Brasil pelo preço de R$ 7.299 na versão com 128 GB de armazenamento, podendo chegar até R$ 9.599 na versão com 512 GB. A versão Plus já sai um pouco mais cara, com o modelo com 128 GB saindo por R$ 8.299, enquanto a versão com maior armazenamento sai por R$ 10.599.

O iPhone 15 Pro já sai bem mais caro, sendo necessário desembolsar R$ 9.299 na versão de 128 GB de armazenamento, e R$ 13.099 caso deseje 1 TB de armazenamento. A versão base do Pro Max é a com 256 GB de armazenamento, que sai por R$ 10.999, enquanto a com 1 TB chega ao mercado brasileiro pelo valor de R$ 13.999.

Seguindo a tendência recente da empresa, os novos modelos não acompanham carregador, com a caixa contendo somente o mais novo iPhone e o cabo USB-C.

