Tecnologia

Judiciário e UFMS lançam residência tecnológica com bolsa de R$ 5 mil

A seleção oferece 20 vagas e formação voltada à engenharia de software e IA

21 fevereiro 2026 - 09h31Sarah Chaves, com TJMS
Foto: Divulgação/TJMSFoto: Divulgação/TJMS  

Estão abertas até 15 de março de 2026 as inscrições para a Residência Tecnológica em Engenharia de Software Inteligente e para a Especialização na mesma área, iniciativa voltada à inovação e à transformação digital no Judiciário e na administração pública estadual. O início das aulas está previsto para 8 de abril, com seleção realizada por meio do portal da pós-graduação da UFMS.

O programa é fruto de parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a Escola Judicial do Estado (Ejud-MS), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS) e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). A proposta é integrar ensino, prática profissional e desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas à Justiça e à gestão pública.

A Residência Tecnológica selecionará profissionais para atuação prática e remunerada no TJMS e na PGE-MS, em projetos ligados à transformação digital, tecnologias da informação e comunicação, engenharia de software e inteligência artificial.

Serão ofertadas 20 vagas para a Residência, com bolsa mensal de R$ 5 mil, sendo 15 destinadas ao TJMS e 5 à PGE-MS. A formação prevê 360 horas teórico-práticas e 30 horas semanais de atividades presenciais, com duração de 12 meses, podendo chegar a 18 meses. O edital permite que o bolsista exerça outra atividade remunerada, desde que cumpra a carga horária exigida.

Também estão disponíveis 40 vagas para a Especialização em Engenharia de Software Inteligente, sem bolsa, contemplando ampla concorrência, ações afirmativas e vagas para servidores efetivos do TJMS.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, destacou o alcance da iniciativa. “Estamos investindo na formação de profissionais qualificados para contribuir diretamente com a transformação digital do Judiciário. Essa parceria com a UFMS e a PGE-MS reforça nosso compromisso com a inovação, a eficiência e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade. É uma ação concreta para preparar o TJMS para os desafios tecnológicos do presente e do futuro.”

O diretor-geral da Ejud-MS, desembargador Marco André Nogueira Hanson, ressaltou que o programa une formação acadêmica e prática profissional. “A Ejud-MS tem como missão promover a formação e o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais que atuam no sistema de justiça. A Residência Tecnológica em Engenharia de Software Inteligente é um passo concreto nessa direção: unimos educação de qualidade, prática profissional e inovação tecnológica em um único programa. Estamos formando os profissionais que irão construir o Judiciário do futuro.”

As aulas serão ofertadas em formato híbrido, com atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem, encontros remotos ao vivo e momentos presenciais.

