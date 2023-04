Mensagens temporárias do WhatsApp poderão ser salvas permanentemente; entenda

De acordo com a Meta, empresa proprietária do Whatsapp, o recurso será lançado globalmente nas próximas semanas e permitirá que o usuário possa salvar permanentemente as mensagens temporárias.



Com a ferramenta “salvar na conversa”, os usuários – que têm a função de chat temporário – vão poder indicar quando quiserem guardar uma informação ou uma conversa. O remetente vai ser notificado e poderá decidir se autoriza ou não que o conteúdo seja salvo.



Ainda segundo a Meta, o objetivo é proteger a privacidade dos remetentes de mensagens. “As mensagens que você salvou no seu WhatsApp serão marcadas como Favoritos, e você poderá vê-las, organizadas por conversa, na pasta Mensagens salvas", informou a empresa.

